ذا ناشونال: مؤهلات هيفاء آل مقرن مكنتها من تولي المنصب الرفيع

2020-01-16

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

قالت صحيفة ذا ناشونال إن الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن، تتمتع بخبرة واسعة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية وتطبيقاتها والعمل الدولي، وهو ما يمكنها بجدارة بأن تكون ممثلة المملكة الدائمة في اليونسكو.

وتُعرف اليونسكو رسميًا باسم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وتساهم في حماية جميع أشكال التراث الثقافي على اليابسة والتراث الثقافي المغمور بالمياه، وتضم 195 دولة عضو، والجهود المبذولة التي تطلقها هي من أبرز مبادرات الحفظ الدولية الواضحة والمعترف بها عالميًا والتي تم إنجازها على الإطلاق؛ ولذلك يُعد ممثل الدول لدى هذه المنظمة العالمية منصبًا رفيع الشأن.

وتابعت: الأميرة هيفاء آل مقرن أكاديمية وسياسية ذات خبرة، وخطوة تعيينها تأتي ضمن خطة المملكة لتعزيز مكانة المرأة و مناصبها القيادية تحت رؤية 2030.

ولفتت إلى أن هذا القرار يأتي بعد نحو عام من تعيين الأميرة ريما بنت بندر سفيرة في واشنطن في فبراير 2019 لتكون أول سفيرة في تاريخ المملكة.

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وبدورها قالت وكالة يورونيوز، إن الأميرة هيفاء آل مقرن سبق وعملت في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كمسؤول مشاريع ومسؤول وطني، بين عامي 2009 و2016.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأميرة حصلت على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الملك سعود في الرياض وشهادة الماجستير في الاقتصاد كما درست في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية (SOAS) في لندن، وكانت سابقًا محاضرة جامعية في جامعة الملك سعود، وشغلت العديد من المناصب الحكومية، وكانت نائبة مساعد وزير التنمية المستدامة وشؤون مجموعة العشرين.

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي، سعد بن محمد العريفي على موقع تويتر، إن تعيين الأميرة هيفاء آل مقرن يعكس تركيز المملكة على تمكين الشباب والنساء الموهوبين مع إعطاء الأولوية للثقافة والفن والتعليم.

وقال وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله في بيان: ستسعى المملكة إلى تعزيز تعاونها مع جميع أعضاء المجلس وكذلك الحفاظ على الثقافة والتراث العربي وتعزيز التنمية الاجتماعية والتسامح.

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