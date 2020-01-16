السعودية | خالد بن سلمان: قاعدة برنيس المصرية محور رئيسي ضد التهديدات بالبحر الأحمر

شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان: قاعدة برنيس المصرية محور رئيسي ضد التهديدات بالبحر الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس الأربعاء، إن قاعدة برنيس العسكرية التي دشنتها مصر، تعد محورًا رئيسيًا لمواجهة التهديدات في نطاق البحر الأحمر وتأمين حركة الملاحة العالمية.

وشدد نائب وزير الدفاع في تصريح عقب حضوره فعاليات افتتاح قاعدة برنيس العسكرية على أهمية القاعدة العسكرية التي تبين ما وصلت إليه مصر من تطور في منظوماتها العسكرية، حيث تعد هذه القاعدة محورًا رئيسيًا لمواجهة التهديدات في نطاق البحر الأحمر وتأمين حركة الملاحة العالمية.

وترأس الأمير خالد بن سلمان وفد السعودية المشارك في حفل افتتاح قاعدة برنيس العسكرية على شاطئ البحر الأحمر.

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وحضر نائب وزير الدفاع السعودي حفل افتتاح قاعدة برنيس العسكرية، وافتتاح القاعدة الجوية ومشاهدة العرض الجوي، ومناورة تمرين قادر (2020)، ثم توجه لمركز القيادة والسيطرة، كما شاهد حاملة المروحيات (مسترال) والجزء الثاني من المناورة البحرية.

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قاعدة برنيس العسكرية في محافظة البحر الأحمر، وبالقرب من الحدود الجنوبية للبلاد مع السودان.

تقع القاعدة على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، وتبلغ مساحتها 150 ألف فدان، وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكريا وعدداً من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة.

تضم القاعدة رصيفاً تجارياً ومحطة استقبال ركاب وأرصفة متعددة الأغراض وأرصفة لتخزين البضائع العامة وأرصفة وساحات تخزين الحاويات، بالإضافة إلى مطار برنيس الدولي ومحطة لتحلية مياه البحر.