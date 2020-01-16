شكرا لقرائتكم خبر عن “مجتهد” يكشف أسرار صادمة عن طفولة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وماحدث له بدايات شبابه حتى أصبح هكذا اليوم..!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، حقيقة رؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للدين والأخلاق والشعب والمال والسلطة، في سلسلة تغريدات، قال إنها “ليست استنتاجات أو تحليلات غير مباشرة”، بل حقائق مبنية على تسريبات ومشاهدات ومعلومات مباشرة من دائرته الخاصة ودائرة والده الحالية والسابقة.

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“مجتهد” يكشف أسرار صادمة عن طفولة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وماحدث له بدايات شبابه حتى أصبح هكذا اليوم..!!



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وقال “مجتهد” في سلسلة تغريداته التي رصدتها “وطن”، انه لم يعد أحد من الغيورين على الدين والأخلاق والبلد يشكك أن ابن سلمان شرير مفسد، لكن الكثير يعتقد أن مصدر شره هذا منطلق من كونه شاب مراهق صارت في يده سلطة ومال دون رقيب ولا حسيب فانطلق بالاستمتاع بها للحد الأقصى، وأنه ليس له موقف ديني ولا أخلاقي فهل هذه هي الحقيقة؟.

وأضاف المغرد السعودي الشهير أنه على مدى السنوات الماضية ومن خلال تسريبات متفرقة اجتمعت صورة متكاملة عن حقيقة ابن سلمان، ورصيده العلمي والثقافي، وحياته الشخصية، وبرنامجه اليومي، ونظرته تجاه الدين والأخلاق والسلطة والمال والشعب، ومن هم قدواته الذين يتشبّه بهم، ونظرته للعالم والعلاقات الدولية الخ..

وأشار مجتهد إلى أن ابن سلمان لا يملك رصيدا ثقافيا ولا حصيلة معرفية ذي بال، ولو مر باختبار ثقافة عامة في التاريخ والجغرافيا والسياسة والاقتصاد والدين والقانون لما أحرز أكثر من ١٥٪، لكنه تعلم بعض المصطلحات والمعلومات المحدودة التي تصلح لادعاء المعرفة فظن البعض أنه لديه بعض الفهم في الاقتصاد على الأقل.

وأوضح أن والده الملك سلمان بن عبدالعزيز كان معروفا ببغض “المطاوعة” رغم مجاملتهم في الظاهر، وكان يردد أن أخطر شيء على حكم آل سعود هو المطاوعة. ومن المفارقات أن فهد وسلطان ونايف رغم ما عرف عنهم من ظلم وفساد كان لديهم قبسا من عاطفة روحية وقناعة بحاجة الحكم للدين.

ولفت إلى أن الملك سلمان كان يبشّر في مجالسه الخاصة وعلى مسمع من ابنه هذا أن المجاملة للمطاوعة ستنتهي قريبا ولن يعود للدين هيبة في البلد وسوف تنتهي تمثيلية تطبيق الشريعة وتلغى كل المحرمات الاجتماعية، ولذلك كان سلمان معجبا بالملك عبد الله أكثر من سلطان ونايف رغم أنهم أشقائه لأنه أجرأ منهم على الدين.

وأشار أيضاً إلى أن سلمان كان يتصنع القرب من العلماء وشيوخ القبائل لأن الظروف كانت تقتضي ذلك، لكن الذين كان يقربهم بثقة وقناعة حقيقية ويعطيهم حق التأثير على أبنائه هم عثمان العمير وعبد الرحمن الراشد وتركي الحمد وغيرهم من المشهورين بعدواتهم للدين وانسلاخهم من الهوية الإسلامية العربية.