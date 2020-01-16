شاهد: ولي العهد وعددًا من الأمراء والوزراء في صورة جماعية بالعلا

استضاف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عددًا من الأمراء والوزراء في المخيم الشتوي في العلا.

ونشر المصور بندر الجلعود، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة لولي العهد مع الأمراء والوزراء وعلق عليها بقوله: “الله يحفظكم”.

وظهر مع ولي العهد في الصور كلاً من: وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي.