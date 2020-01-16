مواطنة ثرية في أبها تبحث عن زوج مسيار.. وخطابة تكشف مواصفاتها وعمرها

كشفت خطابة عن بحث مواطنة أرملة ثرية عن زواج مسيار في أبها.
وقالت الخطابة أن سيدة أرملة حضرية عمرها ٤٠ سنة تبحث عن زواج مسيار، في مدينة أبها ” بدون مهر “ لافتة إلى أنها يضاء هادئة جميلة”.
وأشارت الخطابة إلى أنها ورثت مجموعة شركات زوجها في الإنشاءات والمقاولات، وتريد ” رجلًا يقوم بتلبية رغباتها بالحلال في بيتها بدون شروط، بدون طلبات.
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