السعودية اليوم / بلدية رفحاء تواصل حملة نظافة الروضات والفياض البرية الطبيعية



رفحاء 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واس

تواصل بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية نظافة المنتزهات البرية ضمن حملة البلدية لدعم نظافة المنتزهات البرية من خلال نظافة الروضات والفياض غرب رفحاء لتعزيز دورها في جوانب المسؤولية المجتمعية.

ودعت البلدية المتنزهين وهواة الرحلات في المواقع البرية الى التعاون مع جهود بلدية رفحاء للحفاظ على نظافة هذه الأماكن التي تشهد إقبال من الشباب والأسر للاستمتاع بالأجواء وممارسة الهوايات المختلفة ولتبقى متنفساً دائماً لقضاء أوقات ممتعة في أجواء صحية نظيفة.

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13:21ت م

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