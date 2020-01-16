السعودية اليوم / فرع الهلال الأحمر بعسير يعلن إحصائية الخدمات الإسعافية للعام المنصرم 2019



أبهـا 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واس

أعلن فرع هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقه عسير إحصائية الخدمات الإسعافية والطبية وإحصائية إدارة التدريب وأداره التطوع للعام المنصرم ٢٠١٩.

وأوضح متحدث الهلال الأحمر بمنطقه عسير محمد الشهري أن عدد الحالات التي تعاملت معها الفرق الإسعافية أكثر من ٤٩٢٧٢ تم نقل منها أكثر من ٢٨٢٤٧ حالة لمستشفيات المنطقة, بينما انخفض عدد الوفيات مقارنة بعام ٢٠١٨, حيث بلغ عدد الوفيات ٧١٥ وفاة, بفارق ٨٠ حالة وفاة بين العامين.

وشاركت الفرق الإسعافية في 57 فرضية, بالمشاركة مع العديد من الجهات الحكومية الأخرى، بينما بلغ عدد المشاركات

وأضاف الشهري أن إدارة التطوع بالفرع خلال هذا العام استقطب ما يقارب ١٣٠٥ متطوعاً ومتطوعة، وتمت المشاركة في أكثر من 211 فعالية بعدد ساعات تطوعية بلغت أكثر من ١٢٠٢٠ ساعة, مشيراً إلى أن الهيئة تعمل خلال الأيام المقبلة على تنفيذ خطتها المستقبلية، للمشاركة في تقديم الخدمات الإسعافية والقيام بجميع الأدوار المطلوبة منها على أكمل لعام ٢٠٢٠م , الذي ستشهد فيه المنطقة توافد أعداد كبيرة من الزوار لحضور الموسم عبر آلياتها المجهزة بجميع الوسائل والإمكانات الطبية الحديثة، وسيارات الدفع الرباعي التي تملك القدرة على مباشرة الحوادث في الطرق الوعرة والمرتفعات ومن خلال أطباء وأخصائيين وفنيين في مجال الإسعاف وعلى مستوى عال من التدريب والتأهيل.

// انتهى //

13:15ت م

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أبهـا 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسأعلن فرع هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقه عسير إحصائية الخدمات الإسعافية والطبية وإحصائية إدارة التدريب وأداره التطوع للعام المنصرم ٢٠١٩.وأوضح متحدث الهلال الأحمر بمنطقه عسير محمد الشهري أن عدد الحالات التي تعاملت معها الفرق الإسعافية أكثر من ٤٩٢٧٢ تم نقل منها أكثر من ٢٨٢٤٧ حالة لمستشفيات المنطقة, بينما انخفض عدد الوفيات مقارنة بعام ٢٠١٨, حيث بلغ عدد الوفيات ٧١٥ وفاة, بفارق ٨٠ حالة وفاة بين العامين.وشاركت الفرق الإسعافية في 57 فرضية, بالمشاركة مع العديد من الجهات الحكومية الأخرى، بينما بلغ عدد المشاركات الرياضية وغير الرياضية ما يقارب ١٦٤٤ مشاركة, إلى جانب إقامة ما يقارب ٧٩٩ دورة تدريبية وبرنامج واستفاد منها ما يقارب ٩١٤٩٥ متدرباً ومتدربة, حيث توزعت الدورات ما بين تخصصية موجهة لمنسوبي الهلال الأحمر ودورات تثقيفية وتوعوية موجهة لجميع شرائح المجتمع , وتضمنت دورات تطويرية للموظفين حيث بلغ عدد الدورات الإدارية ٣ دورات واستفاد منها أكثر من ١٩٠ متدرباً ومتدربة.وأضاف الشهري أن إدارة التطوع بالفرع خلال هذا العام استقطب ما يقارب ١٣٠٥ متطوعاً ومتطوعة، وتمت المشاركة في أكثر من 211 فعالية بعدد ساعات تطوعية بلغت أكثر من ١٢٠٢٠ ساعة, مشيراً إلى أن الهيئة تعمل خلال الأيام المقبلة على تنفيذ خطتها المستقبلية، للمشاركة في تقديم الخدمات الإسعافية والقيام بجميع الأدوار المطلوبة منها على أكمل لعام ٢٠٢٠م , الذي ستشهد فيه المنطقة توافد أعداد كبيرة من الزوار لحضور الموسم عبر آلياتها المجهزة بجميع الوسائل والإمكانات الطبية الحديثة، وسيارات الدفع الرباعي التي تملك القدرة على مباشرة الحوادث في الطرق الوعرة والمرتفعات ومن خلال أطباء وأخصائيين وفنيين في مجال الإسعاف وعلى مستوى عال من التدريب والتأهيل.// انتهى //13:15ت م0075

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.