السعودية اليوم / تعليم القصيم يستعد لعودة أكثر من 182 ألف طالب وطالبة



بريدة 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واس

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنقطة القصيم استعداداتها لعودة أكثر من 182 ألف طالب وطالبة صباح الأحد المقبل، لمقاعد الدراسة للفصل الثاني من العام الدراسي 1441هـ، في ما يزيد عن 1570 مدرسة (بنين- بنات) يمثلون المراحل الثلاث (ابتدائي – متوسط - ثانوي) في 14 مكتبًا تعليميًا.

وكشفت الإدارة العامة للتعليم عن توزيع الأدوار الرقابية على مختلف الإدارات والأقسام المختصة لضمان بداية دراسية جادة ومنضبطة للفصل الدراسي الثاني بجميع مدارس المنطقة، مهيبة بجميع قادة وقائدات المدارس إعطاء هذا الأمر جل عنايتهم، وذلك من خلال التأكيد على أولياء الأمور بانتظام الدراسة من أول يوم دراسي في الفصل الثاني بجميع الوسائل الممكنة والمتاحة.

وأتمت إدارة تعليم القصيم تجهيزاتها لبداية دراسية جادة بعد أن تم توزيع المقررات اللازمة وصيانة المدارس وإكمال المتطلبات، مهيبة بقائدي وقائدات المدارس بتهيئة المدرسة لاستقبال الطلاب والطالبات في اليوم الأول بجميع جوانبها، مع التأكيد على متعهد المقصف بتوفير الإفطار الصباحي من اليوم الأول، وتوزيع الكتب الخاصة بالفصل الدراسي الثاني في اليوم الأول أيضًا، وكذلك توزيع جدول الحصص الأسبوعي على المعلمين والمعلمات وجميع الطلاب والطالبات.

كما أهابت الإدارة العامة بمديري مكاتب التعليم بالمنطقة بمتابعة البداية الجادة والتأكيد على الانضباطية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتغيبين والتشديد على بداية دراسية منهجية دون تأخير لأي جدول.

من جانبه هنأ مدير عام التعليم بمنطقة القصيم محمد بن سليمان الفريح منسوبي ومنسوبات تعليم القصيم وأبناءه وبناته بالمدارس عودتهم للمدارس بعد نهاية الفصل الدراسي الاول والتمتع بالإجازة السعيدة، معـداً البداية الجادة والمنتظمة مع أول يوم دراسي للفصل الثاني تنعكس إيجاباً على جودة التعليم ومخرجاته، وهو الأمر الذي يحقق الهدف المنشود للتعليم من خلال تكريس سلوك الانضباط والانتماء وحب العمل والتعلم والإنتاج.

// انتهى //

13:12ت م

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