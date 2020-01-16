السعودية اليوم / ركن تعريفي خاص بجمعية نور نجران النسائية لذوي الإعاقة



نجران 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واس

نظمت جمعية نور نجران النسائية لذوي الإعاقة أمس، ركناً تعريفياً خاصاً بالجمعية، وذلك في مجمع رويال سنتر بمدينة نجران.

وتضمن الركن أنشطة ووسائل تعليمية ومهارية مفيدة، إضافةً إلى وجود عدد من المراجع الخاصة بجميع فئات ذوي الإعاقة، إلى جانب تقديم البرامج التوعوية التثقيفية للزوار حول أساليب التعامل مع ذوي الإعاقة.

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12:27ت م

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