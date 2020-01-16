السعودية اليوم / السعيد يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر



الرياض 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واس

رفع الدكتور أحمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية، سائلاً المولى عز وجل أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة – أيدها الله -، وأن يوفقه ويعينه على أداء مسؤولياته وواجباته في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

كما عبر عن الشكر لمعالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند على ثقته ودعمه ومساندته، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار.

// انتهى //

11:57ت م

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الرياض 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسرفع الدكتور أحمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى وظيفة وكيل الرئيس العام للتخطيط والتطوير بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.وأعرب عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية، سائلاً المولى عز وجل أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة – أيدها الله -، وأن يوفقه ويعينه على أداء مسؤولياته وواجباته في خدمة الدين ثم الملك والوطن.كما عبر عن الشكر لمعالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند على ثقته ودعمه ومساندته، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار.// انتهى //11:57ت م0053

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