السعودية اليوم / مدير مركز المعلومات الوطني يزور مطار الملك فهد الدولي بالدمام



الدمام 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واس

زار معالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت أمس، مطار الملك فهد الدولي بالدمام، للاطلاع على سير عمل الخدمات المقدمة من قبل المركز لمطار الملك فهد الدولي.

واستهلت الزيارة بلقاءٍ برئيس مجلس المديرين لشركة مطارات الدمام (داكو) المهندس عبدالله بن محمد الزامل والرئيس التنفيذي المكلف لشركة (داكو) عبدالرحمن بن مطلق العتيبي، ومدير عام جوازات المنطقة الشرقية العميد إبراهيم بن محمد السويلمي.

كما قام بجولة تضمنت صالتي المغادرة الدولية والقدوم الدولي بالمطار، اطلع معاليه من خلالها على سير عمل الخدمات المقدمة من قبل المركز لمطار الملك فهد الدولي.

وأشاد الدكتور الوقيت بالأداء المتميز الذي يحظى به المطار في تطوير إجراءات السفر الدولية، مقدماً شكره إلى كل من شركة مطارات الدمام والإدارة العامة للجوازات، على جهودهم المبذولة للوصول إلى هذا المستوى المتقدم.

وأضاف أن مركز المعلومات الوطني يمضي قدماً لتوفير الحلول التقنية والدعم الفني للمساهمة في تسهيل إجراءات السفر الدولي بالمطارات

من جهته قدم رئيس مجلس المديرين لشركة مطارات الدمام "داكو" المهندس عبدالله بن محمد الزامل، شكره لمعالي مدير مركز المعلومات الوطني على اهتمامه الكبير ودعمه المستمر لمطار الملك فهد الدولي، ويأتي ذلك ضمن التعاون المتميز بين جميع القطاعات في المطار للعمل ضمن منظومة متكاملة وتوحيد الجهود من أجل تقديم أفضل خدمة للمسافرين، مؤكداً على الدور الهام الذي يلعبه المركز من خلال الخدمات التقنية والمنصات الرقمية في المطار.

// انتهى //

11:44ت م

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الدمام 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسزار معالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت أمس، مطار الملك فهد الدولي بالدمام، للاطلاع على سير عمل الخدمات المقدمة من قبل المركز لمطار الملك فهد الدولي.واستهلت الزيارة بلقاءٍ برئيس مجلس المديرين لشركة مطارات الدمام (داكو) المهندس عبدالله بن محمد الزامل والرئيس التنفيذي المكلف لشركة (داكو) عبدالرحمن بن مطلق العتيبي، ومدير عام جوازات المنطقة الشرقية العميد إبراهيم بن محمد السويلمي.كما قام بجولة تضمنت صالتي المغادرة الدولية والقدوم الدولي بالمطار، اطلع معاليه من خلالها على سير عمل الخدمات المقدمة من قبل المركز لمطار الملك فهد الدولي.وأشاد الدكتور الوقيت بالأداء المتميز الذي يحظى به المطار في تطوير إجراءات السفر الدولية، مقدماً شكره إلى كل من شركة مطارات الدمام والإدارة العامة للجوازات، على جهودهم المبذولة للوصول إلى هذا المستوى المتقدم.وأضاف أن مركز المعلومات الوطني يمضي قدماً لتوفير الحلول التقنية والدعم الفني للمساهمة في تسهيل إجراءات السفر الدولي بالمطارات السعودية ، وذلك تماشياً مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030 ، التي تهدف للارتقاء بقطاع الطيران في المملكة.من جهته قدم رئيس مجلس المديرين لشركة مطارات الدمام "داكو" المهندس عبدالله بن محمد الزامل، شكره لمعالي مدير مركز المعلومات الوطني على اهتمامه الكبير ودعمه المستمر لمطار الملك فهد الدولي، ويأتي ذلك ضمن التعاون المتميز بين جميع القطاعات في المطار للعمل ضمن منظومة متكاملة وتوحيد الجهود من أجل تقديم أفضل خدمة للمسافرين، مؤكداً على الدور الهام الذي يلعبه المركز من خلال الخدمات التقنية والمنصات الرقمية في المطار.// انتهى //11:44ت م0050

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.