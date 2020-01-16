شكرا لقرائتكم خبر عن غبار يحد من الرؤية على طريق «الطائف - الرياض» والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المركزالوطني للعمليات الأمنية بمكة المكرمة أن أجزاء من طريق الطائف – الرياض، تتعرض لموجة من الغبار الكثيف ، أدت إلى شبه إنعدام فى الرؤية الافقية ، وحذر سالكي الطريق لاخذ الحيطة والحذر.

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