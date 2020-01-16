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خالد بن سلمان عن قاعدة برنيس المصرية: محور رئيسي لمواجهة التهديدات
شاهد العرض الجوي ومناورة تمرين قادر 2020
متابعات الخليج 365 - واس
رأس الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع ، أمس وفد المملكة المشارك في حفل افتتاح قاعدة برنيس العسكرية على شاطئ البحر الأحمر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي بمملكة البحرين، ورئيس وزراء جمهورية بلغاريا بويكو بوريسوفة وعدد من الوزراء وكبار قادة القوات المسلحة، في عدد من الدول العربية والأجنبية.
وكان الأمير خالد بن سلمان قد وصل أمس إلى جمهورية مصر العربية، يرافقه رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، حيث كان في استقباله بمطار قاعدة برنيس العسكرية معالي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بجمهورية مصر الفريق أول محمد أحمد زكي، والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة العميد الركن خليل بن إبراهيم المنقور، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
بعد ذلك، توجه نائب وزير الدفاع إلى صالة الاستقبال الرئيسة المخصصة لرؤساء الوفود، ومن ثم لمنصة الحفل الرئيسة لحضور فعاليات حفل افتتاح قاعدة برنيس العسكرية، وافتتاح القاعدة الجوية ومشاهدة العرض الجوي، ومناورة تمرين قادر (2020) ، ثم توجه لمركز القيادة والسيطرة، كما شاهد حاملة المروحيات (مسترال) والجزء الثاني من المناورة البحرية.
وشدد نائب وزير الدفاع في تصريح عقب حضوره فعاليات افتتاح قاعدة برنيس العسكرية على أهمية القاعدة العسكرية التي تبين ما وصلت إليه جمهورية مصر العربية من تطور في منظوماتها العسكرية حيث تعد هذه القاعدة محورًا رئيسيًا لمواجهة التهديدات في نطاق البحر الأحمر وتأمين حركة الملاحة العالمية.
وقد غادر نائب وزير الدفاع والوفد المرافق له يوم أمس مطار قاعدة برنيس العسكرية بجمهورية مصر العربية متوجها إلى المملكة وكان في وداعه عدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
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