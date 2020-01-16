سينهايزر تقدم سماعات الرأس CX 350BT و CX 150BT الجديدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين
كشفت شركة سينهايزر عن سماعات الرأس CX 350BT و CX 150BT اللاسلكية الجديدة من نوع In-Ear.
وأوضحت الشركة الألمانية أن سماعات الرأس الجديدة تدعم تقنية البلوتوث 5.0 ويمكن توصيلها باثنين من الأجهزة بفضل وظيفة الاقتران المتعدد.
وتدعم سماعة الرأس CX 150BT برامج ترميز الصوت SBC و AAC، كما أن سماعة الرأس CX 350BT تتوافق مع AptX و AptX Low Latency، وتأتي سماعات الرأس الجديدة مزودة بأربعة محولات للأذن بأحجام مختلفة، لكي تستقر في الأذن بثبات وإلغاء الضوضاء بشكل مثالي.
ويمكن استعمال سماعة الرأس CX 350BT عن طريق المساعد الصوتي أبل Siri أو جوجل Assistant.
وأعلنت سينهايزر عن توافر الموديل CX 150BT في الأسواق العالمية اعتبارا من الآن بسعر يبلغ 69 يورو، أما الموديل CX 350BT فمن المقرر طرحه في منتصف شباط/فبراير المقبل بسعر يبلغ 99 يورو.
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