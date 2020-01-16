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موديل هجين من كيا Ceed Sportswagon

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - سول

أعلنت شركة كيا عن طرح موديل هجين Plug-in من سيارتها الكومبي Ceed Sportswagon المدمجة.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن السيارة الكومبي Ceed Sportswagon تعتمد على منظومة دفع هجين تتألف من محرك بنزين ومحرك كهربائي بقوة إجمالية 104 كيلووات/141 حصان.

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واعتمادا على الطاقة الكهربائية الخالصة تنطلق السيارة، التي يبلغ طولها 60ر4 متر، بسرعة قصوى حتى 120 كلم/س، في حين يصل مدى السير إلى 60 كلم.

ويبلغ معدل الاستهلاك 1ر1 لتر/100 كلم بالنسبة لمحرك البنزين و3ر9 كيلووات/100 كلم بالنسبة للمحرك الكهربائي.

وبالقوة الإجمالية لمنظومة الدفع الهجين تنطلق السيارة Ceed Sportswagon بسرعة قصوى تصل إلى 195 كلم/س. ومن ناحية أخرى تتراوح سعة صندوق الأمتعة بين 437 و1506 لتر.