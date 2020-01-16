شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - سول
أعلنت شركة كيا عن طرح موديل هجين Plug-in من سيارتها الكومبي Ceed Sportswagon المدمجة.
وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن السيارة الكومبي Ceed Sportswagon تعتمد على منظومة دفع هجين تتألف من محرك بنزين ومحرك كهربائي بقوة إجمالية 104 كيلووات/141 حصان.
واعتمادا على الطاقة الكهربائية الخالصة تنطلق السيارة، التي يبلغ طولها 60ر4 متر، بسرعة قصوى حتى 120 كلم/س، في حين يصل مدى السير إلى 60 كلم.
ويبلغ معدل الاستهلاك 1ر1 لتر/100 كلم بالنسبة لمحرك البنزين و3ر9 كيلووات/100 كلم بالنسبة للمحرك الكهربائي.
وبالقوة الإجمالية لمنظومة الدفع الهجين تنطلق السيارة Ceed Sportswagon بسرعة قصوى تصل إلى 195 كلم/س. ومن ناحية أخرى تتراوح سعة صندوق الأمتعة بين 437 و1506 لتر.
كانت هذه تفاصيل خبر موديل هجين من كيا Ceed Sportswagon لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.