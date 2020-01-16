السعودية | لماذا أغلقت هذه اللعبة في مهرجان جازان الشتوي؟

شكرا لقرائتكم لماذا أغلقت هذه اللعبة في مهرجان جازان الشتوي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تسبب احتراق لعبة بمهرجان جازان الشتوي –جنوب غرب السعودية- في إغلاق الموقع لعمل صيانة عاجلة تفادياً لوقوع خطر مستقبلي، وذلك بعد أن احتجزت العربة عددا من الأطفال أثناء سيرها وتصاعد الدخان منها، الأمر الذي استدعى تدخل الدفاع المدني بشكل عاجل.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أنه وردنا بلاغ مساء الأربعاء عن حريق بإحدى الألعاب بمهرجان جازان الشتوي الواقع على الكورنيش الجنوبي بمدينة جيزان، وعند الوصول للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن تآكل بأحد الإطارات التابعة لعربة إحدى الألعاب، ما أدى إلى تصاعد دخان، وتم على الفور إيقاف اللعبة دون حدوث إصابات.

وبين الغامدي، وبعد المعاينة من قبل المختصين بالدفاع المدني، تبين أن الحادث اقتصر على تصاعد للأدخنة نتيجة احتكاك المقابض بالمسار، وتم على الفور إغلاق الموقع لحين إصلاح العطل وإبلاغ المهندس التابع للموقع بعدم تشغيل اللعبة إلا بعد عمل الصيانة اللازمة لها، وفحصها من قبل إحدى الشركات المعتمدة بالفحص والتأكد من اشتراطات السلامة بالموقع.

وأضاف الغامدي أن الدفاع المدني بمنطقة جازان يقوم بحملة سلامة على جميع المهرجانات والفعاليات بالمنطقة، ويتابع جميع إجراءات ومتطلبات السلامة قبل وبعد التشغيل ودوريات السلامة مستمرة بجولات الكشف الوقائي على جميع المواقع وأي ملاحظة يتم تلافيها وضبطها في حينه بهدف حماية الأرواح والممتلكات.