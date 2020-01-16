شكرا لقرائتكم خبر عن "مالية الشورى" تناقش التقرير السنوي لصندوق التنمية والان نبدء بالتفاصيل

ناقشت اللجنة المالية بمجلس الشورى في اجتماع عقدته أمس برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة صالح بن منيع الخليوي التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1439 / 1438 هـ ، بحضور عدد من مسؤولي الصندوق السعودي يتقدمهم نائب رئيس الصندوق والعضو المنتدب الدكتور خالد بن سليمان الخضيري.

وأبدى عدد من أعضاء اللجنة مرئياتهم واستفساراتهم بشأن التقرير، حيث أجاب مسؤلو الصندوق عن أسئلة الأعضاء التي تناولت دور الصندوق السعودي للتنمية، والمساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول، وتقديم منح للمعونة الفنية لتمويل الدراسات والدعم المؤسسي، وفي تقديم التمويل والضمان للصادرات الوطنية غير النفطية.

وفي نهاية الاجتماع خلص المجتمعون إلى عدد من المقترحات التي تهدف إلى تعميق وتعزيز دور الصندوق السعودي للتنمية.