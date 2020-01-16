شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأتربة على المدينة المنورة حتى الـ 8 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على المدينة المنورة, اشتمل على أتربة مثارة وتدني مستوى الرؤية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية على المدينة المنورة, الحناكية, العيص, المهد, بدر, خيبر, العلا, وادي الفرع, ينبع. وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الـ 8 مساءً.

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