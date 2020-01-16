شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يبحث مجالات التعاون مع سفير كوسوفا والان نبدء بالتفاصيل

التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في مكتبه، سفير جمهورية كوسوفا لدى المملكة لولزيم مييكو. وتناول اللقاء مجالات التعاون بين الجامعات في البلدين، وأوضاع طلاب المنح في المملكة، والإفادة من الجامعات في تقديم برامج تعليم اللغة العربية في جمهورية كوسوفا.

كما ناقش الجانبان سبل الإفادة من الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها مؤسسات التعليم، وتسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

حضر اللقاء نائب رئيس البعثة سكرتير أول سفارة كوسوفا لدى المملكة واحد حاجيو ، ومن جانب وزارة التعليم وكيل الوزارة للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي.