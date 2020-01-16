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2020-01-16 أتربة على المدينة حتى الثامنة تشمل الحالة رياحاً سطحية متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس على المدينة المنورة اشتمل على أتربة مثارة وتدني مستوى الرؤية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية على المدينة المنورة الحناكية العيص المهد بدر خيبر العلا وادي الفرع ينبع. وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الـ 8 مساءً. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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