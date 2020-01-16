طريقة إلغاء الاشتراك في الفاتورة الثابتة للكهرباء

2020-01-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

ردت الشركة السعودية للكهرباء على استفسار بشأن إلغاء الاشتراك في خدمة الفاتورة الثابتة.

وقالت الكهرباء إنه يمكن إلغاء الاشتراك في خدمة الفاتورة الثابتة من خلال التطبيق والموقع بعد تعريف الحساب في خدمة حسابي عبر الرابط التالي هنا

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ولفتت إلى أنه يتم بعد ذلك اتباع الخطوات التالية، الضغط على أيقونة (تعريف الحسابات) ثم تحديد نوع العلاقة لتعريف الحساب (مالك/مستأجر).

ورغبة من الشركة السعودية في زيادة تفاعلها مع مشتركيها وتقديم الخدمات الجديدة لهم مباشرة، فقد أطلقت خدمة حسابي والتي تتيح نقل الحساب للمستفيد الفعلي سواءً كان مالكاً أو مستأجراً وذلك تحقيقاً للأهداف التالية:

• تحديد المستفيد الفعلي من الخدمة الكهربائية

• التواصل مباشرة مع المستفيد الفعلي للخدمة الكهربائية

• تحديد المسؤولية المالية المترتبة على استهلاك الخدمة الكهربائية​​​

وللدخول لخدمة “حسابي” يمكن الضغط هنا ​

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