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طريقة تعديل المهنة من القطاع العام إلى الخاص
يجب إحضار خطاب إخلاء طرف من الجهة السابقة
متابعات الخليج 365 - الرياض
ردت وكالة الأحوال المدنية على استفسار بشأن طريقة تعديل المهنة من عام بالقطاع العام إلى عامل بالقطاع الخاص.
وقالت الأحوال عبر العناية بالعملاء بحسابها بموقع تويتر صباح اليوم الخميس: نأمل منك التوجه مباشرة إلى أقرب مكتب لتعديل المهنة مع إحضار خطاب إخلاء طرف من الجهة السابقة وخطاب تعريف من الجهة الجديدة وصورة من بطاقة الهوية الوطنية، ولا يلزم حجز موعد إلكتروني.
كما أكدت الأحوال المدنية أنه يمكن تغيير حالة المؤهل دون الحاجة إلى حجز موعد إلكتروني.
وتلقت العناية بالعملاء في الأحوال المدنية سؤالًا من أحد المواطنين قال فيه: “هل أستطيع أن أعدل المؤهل بدون حجز موعد في فرع العثيم مول في خريص بمنطقة الرياض؟
وردت عليه بالقول: لا يلزمك حجز موعد، المكاتب تعمل من الساعة ٨ صباحًا وحتى الساعة ٢:٣٠ ظهرًا، وهناك بعض المكاتب تعمل حتى الساعة ٨ مساء.
وأوضحت أنه يمكن معرفة ذلك عبر خدمة المواعيد الإلكترونية.
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