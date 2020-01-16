تداول تعتمد قواعد تنظيم وعضوية المشتقات

2020-01-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت السوق (تداول) صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية بالموافقة على قواعد السوق أدناه:

1. قواعد تداول وعضوية المشتقات

2. إجراءات تداول وعضوية المشتقات

3. قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق

وتهدف قواعد وإجراءات تداول وعضوية المشتقات إلى تنظيم عضوية سوق المشتقات ونشاط التداول في المشتقات. ويأتي إطلاق سوق المشتقات في السعودية امتداداً للتطورات المهمة التي شهدتها السوق مؤخراً، بما في ذلك إنشاء مركز مقاصة مستقل بهدف تطوير خدمات المقاصة المستقبلية.

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وتعتزم تداول إطلاق “عقود المؤشرات المتداولة المستقبلية” والتي ستعتمد على مؤشر إم إس سي آي تداول 30 (إم تي 30). هذا وتعتزم تداول إطلاق منتجات إضافية في سوق المشتقات المالية كجزء من استراتيجيتها لتقديم أفضل المنتجات والخدمات للمتعاملين في السوق، بحسب العربية.

كما تجدر الإشارة إلى أن نفاذ هذه القواعد والإجراءات يكون اعتباراً من تاريخ 20/5/1441 هـ الموافق 15/1/2020م.

ويأتي الإعلان إشارة إلى شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن نشر مسودات قواعد وإجراءات تداول وعضوية المشتقات بتاريخ 17/7/1440هـ الموافق 24/3/2019م لاستطلاع آراء العموم وملاحظاتهم، وبعد دراسة مستفيضة للمقترحات والملاحظات الواردة وتطبيق ما يلزم من التعديلات.

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