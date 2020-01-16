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فايرفوكس يساعدك في إدارة كلمات المرور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - ماونتن فيو

يمكن للمستخدم، الذي يعتمد على فايرفوكس لتصفح مواقع الويب، الاستفادة من الخدمات المجانية الأخرى، التي تقدمها شركة موزيلا، ومنها الأداة العملية لإدارة كلمات المرور، والتي تم تغيير اسمها من Lockbox إلى Lockwise خلال العام الماضي.

وتشترط الشركة الأمريكية لاستعمال وظيفة Lockwise إنشاء حساب فايرفوكس، والذي يتم فيه تخزين بيانات الوصول إلى مواقع الويب وخدمات الإنترنت، كما يمكن مزامنة هذه البيانات عبر الأجهزة المختلفة، وقد قامت موزيلا بشرح جميع الخطوات اللازمة لذلك في موقعها عبر الإنترنت.

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وتعتبر وظيفة إدارة كلمات المرور جزءا لا يتجزأ من متصفح فايرفوكس منذ الإصدار 70، وفي حالة وجود نسخة أقدم من متصفح الويب على الحاسوب، فإنه يمكن تثبيت وظيفة Lockwise كأداة إضافية.

وبالنسبة للأجهزة الجوالة يتوفر تطبيق Lockwise لهاتف أبل آيفون وكذلك الهواتف الذكية المزودة بنظام جوجل أندرويد، وتوفر أداة Lockwise للمستخدم جميع كلمات المرور، التي قام بحفظها في متصفح فايرفوكس على الحاسوب المكتبي والعكس.

ويمكن لمستخدمي فايرفوكس الاعتماد على وظيفة Lockwise كمدير لكلمات المرور، بالإضافة إلى أنه يمكن إظهار كلمات المرور كنص عادي، بحيث يمكن كتابتها على الحاسوب بدون فايرفوكس.