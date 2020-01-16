شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل القاسم يفجر نبوءة مرعبة بشأن دولة عربية وتغيير اسمها ويعلن موعد انهيار أمريكا وإسرائيل وهذه هي القوة البديلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مذيعة MBC “لجين عمران“ تعترف بكل جراءة: دخلت في علاقة مع هذا الرجل ومارست معه حتى أنجبت.. لكن النهاية صادمة! (فيديو) مذيعة MBC “هدى الخريف” تنصدم بدخول طليقها عليها فجأة أثناء برنامج تلفزيوني.. شاهد: ردة فعلها! (فيديو)

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