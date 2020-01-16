“ورطة عبدالله”.. تحذير من تجاهل الإبلاغ عن هروب العمالة المنزلية

أكَّدت جمعية حماية المستهلك، اليوم الأربعاء، أهمية الإبلاغ فورًا عن هروب العمالة المنزلية، في إطار حملة التوعية التي أطلقتها الجمعية، تحت عنوان «لا تتورط مثل عبدالله».

وعبر «إنفوجراف»، قالت الجمعية: لا تتورط مثل عبدالله.. قدم بلاغك فورًا عند هروب العمالة المنزلية، موضحة: لدى عبدالله عاملة منزلية هربت من منزله.. انشغل عن تبليغ الجهات المختصة، وفي اليوم التالي قامت الخادمة بعملية سرقة، وتم القبض عليها من قبل الجهات المعنية. وتوضيحًا للورطة التي وقع فيها عبدالله، قالت «حماية المستهلك»: نتيجة عدم تبليغه عن هروب العاملة، ولكونه كفيلها فيتحمل المسؤولية القانونية المترتبة على أفعالها، وذلك نتيجة عدم التبليغ. وعقبت حماية المستهلك على الواقعة بالقول: لا تتأخر في التبليغ عن هروب العمالة، ويمكنك تقديم البلاغ إلكترونيًا من خلال منصة أبشر.