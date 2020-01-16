.”توقفوا عن استخدامه فورا واستردوا قيمته نقدا “… التجارة تحذر من منتج لشركة “إيكيا” وتستدعي كميات كبيرة منه !

حذرت وزارة التجارة من استخدام أحد منتجات شركة إيكيا المتخصصة في الأثاث المنزلي ،بسبب وجود مستويات عالية من مادة كيميائية ضارة قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلكين . وفي التفاصيل نشرت الوزارة عبر الحساب الرسمي على موقع “تويتر ” تغريدة كتبت فيها ” التجارة تدعو إلى التوقف الفوري عن استخدام كوب الرحلات (TROLIGTVIS) من “IKEA”، وتعلن عن استدعاء 26,958 منتج لوجود مستويات عالية من المادة الكيميائية (DBP) قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلك”.

وتضمنت التغريدة صورة توضح السبب والإجراء حيث طالبت الوزارة المستهلكين بالتوقف عن استخدام الأكواب المذكورة بالإضافة إلى إعادة المنتج إلى أي من معارض إيكيا واسترداد قيمتها نقدا . فيما أثار تحذير وزارة التجارة تفاعل عدد من المغردين الذين عبروا عن استيائهم لتأخر الوزارة في مثل هذه القرارات،حيث أكد الكثيرون غضبهم من مرور منتج خطر على صحة الإنسان للأسواق و بيعه ثم يأتي القرار متأخرا باستدعائه وتساءل البعض عن كيفية دخول هذا المنتج إلى الأسواق دون فحصه .