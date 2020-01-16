“الغذاء والدواء”: “باراسيتامول” آمن وفعال للأطفال إذا استُخدم بالطريقة الصحيحة

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أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن دواء “باراسيتامول” للأطفال آمن وفعال إذا استُخدم بالطريقة الصحيحة.

ويستخدم “باراسيتامول” لعلاج حالات ارتفاع درجة الحرارة وتسكين الألم، خاصةً لدى الأطفال.

وأشارت الهيئة إلى أن كلاً من: (بانادول، فيفا دول، أدول، تايلينول) تعد من الأسماء التجارية للعلاج “بباراسيتامول”.

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يذكر أن الدواء المذكور يوجد منه ثلاثة أشكال: شراب، قطرات عن طريق الفم، وتحاميل.

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن دواء “باراسيتامول” للأطفال آمن وفعال إذا استُخدم بالطريقة الصحيحة.

ويستخدم “باراسيتامول” لعلاج حالات ارتفاع درجة الحرارة وتسكين الألم..، خاصةً لدى الأطفال.

وأشارت الهيئة إلى أن كلاً من: (بانادول، فيفا دول، أدول، تايلينول) تعد من الأسماء التجارية للعلاج “بباراسيتامول”.

يذكر أن الدواء المذكور يوجد منه ثلاثة أشكال: شراب، قطرات عن طريق الفم، وتحاميل.

