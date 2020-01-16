النمر يوضح مخاطر تناول العشاء في الاستراحات

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نصح د. خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بتناول الطعام الصحي لاسيما في وجبة العشاء وقبل النوم، محذرًا من مخاطر الوجبات الدسمة في الاستراحات.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “نصيحة.. لا تتعشى في الاستراحة!! لأن عشاء الاستراحة غالبًا متأخر، وكثير الدهون، وعالي الملح، وعالي السعرات الحرارية قبل النوم مباشرة”.

وأضاف الدكتور خالد النمر، أن كل هذه عادات غذائية تضر بالصحة.

