الصحة العالمية تثير مخاوف بشأن انتشار كورونا الجديد عالميًا

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تتزايد المخاوف من انتشار الفيروس الغامض الذي أدى إلى مقتل شخص وإصابة العشرات في الصين إلى العالم، حيث طالبت منظمة الصحة العالمية الآن من المستشفيات في جميع أنحاء العالم أن تستعد؛ بسبب إمكانية انتشار العدوى.

وسبب هذه المخاوف هو أنه تم التعرف على أول حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد في تايلاند وفي سنغافورة أيضًا.

وحير الفيروس العلماء بطريقة لم يسبق لها مثيل في السنوات الأخيرة، حتى أظهرت الاختبارات أن نوع متحور من فيروس كورونا.

وكان قد تم احتواء 41 حالة في مدينة ووهان الصينية منذ ديسمبر، وتوفي مريض واحد بسبب الالتهاب الرئوي الناجم عن الفيروس.

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وكان يعتقد في البداية أن الفيروس ينتقل عن طريق الحيوانات، إلا أن منظمة الصحة العالمية قالت إنه يوجد الآن دليل على انتقال العدوى من إنسان لآخر.

وقالت الدكتورة ماريا فان كيركوف، رئيس وحدة الأمراض الناشئة في منظمة الصحة العالمية، إنها قدمت توجيهات للمستشفيات في جميع أنحاء العالم بشأن مكافحة العدوى في حالة انتشار المرض.

ويتضمن ذلك إمكانية الانتشار الفائق في أماكن الرعاية الصحية، وهو الحالة التي يستطيع فيها عدد قليل من المرضى المصابين، نقل الفيروس إلى العشرات في كل مرة.

وقالت الدكتور كيركوف، أثناء مناقشة الانتشار المحتمل للفيروس: هذا شيء على رادارنا، من الممكن أن يحدث ذلك..، ونحن بحاجة إلى إعداد أنفسنا.

ويُذكر أنه يسافر إلى ووهان أكثر من مليون سائح سنويًا..، وكانت حددت التحقيقات أن مرض الجهاز التنفسي هو نوع جديد من فيروس كورونا، الذي يسبب أعراضًا شبيهة بالبرد بما في ذلك سيلان الأنف والصداع والسعال والتهاب الحلق والحمى، وكان يُخشى في البداية أن يكون الفيروس الغامض هو سارس المهدد للحياة.

