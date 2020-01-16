السعودية اليوم / جوازات الحدود الشمالية تختتم معرض الحملة التوعوية للمحافظة على جوازات السفر



عرعر 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واس

اختتمت جوازات منطقة الحدود الشمالية أمس معرض فعاليات الحملة التوعوية للمحافظة على جوازات السفر تحت عنوان " لتسعد بسفرك .. اهتم بجوازك"، المقام بمجمع عرعر مول التجاري لمدة أربعة أيام .

ويحتوي المعرض على خدمات "أبشر" وتعريف الزوار بالمنظومة التقنية والمهنية، وأهمية استخدام التقنية لإنهاء إجراءات المواطنين والمقيمين، إضافة إلى التعريف بتاريخ الجوازات قديمًا ومراحل تطور جواز السفر السعودي والتطور التقني بإنهاء الإجراءات من خلال جهازه المحمول.

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10:38ت م

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