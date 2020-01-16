السعودية اليوم / وزير التعليم يلتقي سفير كوسوفا ويبحث معه مجالات التعاون بين جامعات البلدين وبرامج اللغة العربية



الرياض 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واس

التقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في مكتبه، سفير جمهورية كوسوفا لدى المملكة لولزيم مييكو.

وتناول اللقاء مجالات التعاون بين الجامعات في البلدين، وأوضاع طلاب المنح في المملكة، والإفادة من الجامعات في تقديم برامج تعليم اللغة العربية في جمهورية كوسوفا، كما ناقش الجانبان سبل الإفادة من الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها مؤسسات التعليم، وتسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

حضر اللقاء نائب رئيس البعثة سكرتير أول سفارة كوسوفا لدى المملكة واحد حاجيو ، ومن جانب وزارة التعليم وكيل الوزارة للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي.

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10:36ت م

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