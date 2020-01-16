

الدرب 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واس

تفقد وكيل إمارة منطقة جازان رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان جازان الشتوي الـ 12 عبدالله بن صالح المديميغ أمس، مواقع فعاليات مهرجان "ربيع الدرب"، بحضور وكيل إمارة جازان للتنمية خالد القصيبي، ومحافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني.

واطلع وكيل إمارة جازان خلال الجولة بمقر الفعاليات بحديقة المملكة وشارع الفن على ما تشتمل علية من برامج تضم منطقة الألعاب ومعرض البلاك لايت والرسم الحر للأطفال ومواقع للجلسات العائلية والاستعراضات الفنية المصاحبة للفعاليات السياحية التي تقام في المحافظة على مدى 16 يوماً، والمسرح المفتوح الذي يشهد تقديم العديد من الفقرات المتنوعة والعروض الموسيقية والغنائية لزوار المحافظة.

‏كما زار وكيل إمارة جازان فعاليات "الشقيق بيتش بارك"، المقامة بالكورنيش الشمالي بمركز الشقيق ضمن فعاليات مهرجان "ربيع الدرب"، مستمعاً لشرح عن الفعاليات وما تضمه من عروض موسيقية واستعراض بهلواني لفريق عالمي متخصص، وفقرات ثقافية وترفيه وعروض شعبية، وخيمة الأسر المنتجة التي يعرض من خلالها عدد من الأعمال اليدوية والتراثية والمشغولات الحرفية والنسيج والمأكولات الشعبية، التي تمثل أبرز ما تمتاز به المنطقة.

حضر الجولة مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بجازان عبده بن مناجي قطر، ورئيس مركز الشقيق مقعد السبيعي.

// انتهى //

10:29ت م

0029





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وكيل إمارة جازان يتفقد موقع فعاليات مهرجان "ربيع الدرب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.