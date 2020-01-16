السعودية اليوم / مباشرة أول دفعة من أطباء الزمالة التخصصية بمستشفى حراء العام



مكة المكرمة 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واس

باشرت أول دفعه من الأطباء المتدربين في الزمالة التخصصية للسكري والمعتمدة من الهيئة

وأوضحت صحة مكة المكرمة أن اعتماد برنامج الزمالة التخصصية للسكري يجسد جهود المستشفى في تعزيز برامج طب الزمالة في التخصصات الطبية ودعم البرامج العلمية والدراسات العليا بهدف رفع كفاءة الأطباء والاستفادة من مخرجات هذه البرامج لتطوير الكوادر الطبية وفق أفضل معايير الجودة العالمية، الأمر الذي سينعكس بمشيئة الله على تقديم الخدمة الطبية بجودة أعلى للمرضى والمراجعين وفق أعلى الاشتراطات والمعايير في الجودة .

// انتهى //

10:27ت م

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مكة المكرمة 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسباشرت أول دفعه من الأطباء المتدربين في الزمالة التخصصية للسكري والمعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بمركز الغدد الصماء والسكر بمستشفى حراء العام، وذلك بعد أن اجتاز المركز جميع الاشتراطات والمعايير التي حددتها الهيئة لبرامج الزمالة.وأوضحت صحة مكة المكرمة أن اعتماد برنامج الزمالة التخصصية للسكري يجسد جهود المستشفى في تعزيز برامج طب الزمالة في التخصصات الطبية ودعم البرامج العلمية والدراسات العليا بهدف رفع كفاءة الأطباء والاستفادة من مخرجات هذه البرامج لتطوير الكوادر الطبية وفق أفضل معايير الجودة العالمية، الأمر الذي سينعكس بمشيئة الله على تقديم الخدمة الطبية بجودة أعلى للمرضى والمراجعين وفق أعلى الاشتراطات والمعايير في الجودة .// انتهى //10:27ت م0028

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