السعودية اليوم / تكثيف الرقابة على الحدائق العامة ومصادرة الألعاب العشوائية بمكة



مكة المكرمة 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واس

نفذت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة حملة مشتركة، مع الادارة العامة للنظافة، وإدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، على حديقة الإمام لضبط الباعة الجائلين المخالفين لنظام الإقامة والعمل، ومنع تأجير الألعاب بطرق عشوائية، وايقاف أي أنشطة مخالفة قد تتسبب في إلحاق الضرر بمرتادي الحدائق أو تشويه المظهر العام.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد المشيخي، أن الحملة أسفرت عن ضبط ومصادرة ألعاب هوائية، وسيارات كهربائية و دراجات هوائية، ومولدات كهربائية تستخدم لنفخ الألعاب، وتم مصادرة جميع الألعاب التي كانت تحت تصرف عماله مخالفة بعد هروبهم من الموقع .

وأكد المشيخي أن مراقبي البلدية يبذلون جهوداً كبيرة لمنع الأنشطة الغير مرخصة بالحدائق والمرافق العامة، ومكافحة الظواهر السلبية بالتعاون مع الجهات الأمنية، وتوفير البيئة الصحية الملائمة للأهالي، حفاظاً على سلامتهم وراحتهم.

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10:27ت م

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