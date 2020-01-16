السعودية اليوم / منظمة التعاون الإسلامي تعقد ورشة عمل لتعزيز مفهوم بنك الأسرة في دول مجموعة الساحل الخمسة



جدة 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واس

تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمقرها في جدة يومي 19 - 20 يناير الجاري ورشة عمل، بالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، لتعزيز مفهوم بنك الأسرة في دول مجموعة الساحل الخمسة - بوركينا فاسو، تشاد، النيجر، موريتانيا ومالي -، وذلك تنفيذا لقرار الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري للمرأة التي عقدت في واغادوغو، بوركينا فاسو، الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية في دورته السابعة والأربعين المنعقدة في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في مارس2019.

وتأتي هذه الورشة سعياً من المنظمة لدعم جهود السلطات والجهات المعنية في دول مجموعة الساحل والصحراء الخمسة من أجل تعزيز دور المرأة في ريادة الأعمال للمساهمة في تخفيف معاناة الفئات الهشة في تلك المجتمعات.

وتتلخص أهداف هذه الورشة في تعزيز ونشر مفهوم وتجربة بنك الأسرة الذي أنشأته السودان للتمويل الأصغر ودراسة الأدوات والسياسات اللازمة لتعزيز تنمية قطاع التمويل الأصغر وتزويد الممارسين في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة والتنمية الاقتصادية المحلية بالمهارات اللازمة لتعزيز تطوير قطاع التمويل الأصغر وتبادل المعرفة من خلال دراسة الحالات وقصص النجاح حول أفضل الممارسات والمنهجيات والسياسات والبرامج لمبادرات تنمية قطاع التمويل الأصغر في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ويشارك في الورشة خبراء من بنك الأسرة في السودان ومن مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي كالبنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي ومركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، بالإضافة إلى خبراء دوليين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (البحرين) والمنظمة العربية لتنمية الزراعة (السودان).

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10:26ت م

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