السعودية اليوم / " الأرصاد ": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة جازان



جيزان 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة جازان، تضمن نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل تأثيراتها مدينة جيزان ومحافظات الدرب، و بيش، و فرسان، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً - بمشيئة الله -".

فيما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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10:24ت م

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