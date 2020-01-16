السعودية اليوم / "صحة عسير" تقدم خدماتها لأكثر من 31 ألف مريض خلال الـ10 أشهر الماضية



الرياض 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واس

قدمت الفرق الطبية بمستشفيات عسير خدماتها لأكثر من 31343 مريضاً خلال الـ10 أشهر الماضية.

وأكدت صحة عسير أن إدارة أهلية العلاج والتنسيق الطبي بالمنطقة تابعت تحويل حالات إنقاذ الحياة عن طريق برنامج إحالتي، حيث بلغ عدد الحالات الطارئة التي تم التعامل معها عبر البرنامج 7838 حالة طارئة وتم تنويم 3630 حالة، كما تمت متابعة تحويل عدد 17234 حالة إلى العيادات الخارجية.

وأبانت أن عدد الحالات التي تم عرضها على اللجنة الإسعافية 2641 حالة، حوّل منها 1313 حالة للقطاع الخاص.

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09:13ت م

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