السعودية اليوم / "سياحة نجران" تواصل جولاتها الرقابية على المنشآت السياحية بالمنطقة



نجران 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واس

يواصل فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران، جولاته الرقابية على المنشآت السياحية، للتأكد من تطبيق اللوائح والأنظمة واشتراطات الهيئة، وجودة الخدمات المقدمة للنزلاء ومناسبة الأسعار.

وأكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران، صالح آل مريح، حرص الفرع على تكثيف الجولات الرقابية على المنشآت السياحية خلال الإجازات الرسمية، مشدداً على أهمية وضع قائمة الأسعار في مكان بارز في مداخل الفنادق والشقق المفروشة، ليتمكن النزيل من الاطلاع عليها، والحفاظ على مستوى النظافة والخدمة التي تقدم للنزيل.

وبين حرص الهيئة على تحقيق معادلة الجودة في الخدمة مقابل السعر المدفوع لتمكين زوار منطقة نجران من الاطلاع على المقومات السياحية التي تزخر بها المنطقة خلال الإجازات الرسمية.

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09:11ت م

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