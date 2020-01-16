السعودية | تعيين اللواء الركن / د.علي بن صالح الحضيف قائداً لـكلية الملك عبدالعزيز الحربية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تعيين اللواء الركن / د.علي بن صالح الحضيف قائداً لـكلية الملك عبدالعزيز الحربية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:23 صباحًا, 16 يناير 2020 م المناطق_الرياض وفقاً لقرار صادر يوم أمس الأربعاء عين سعادة اللواء الركن / د.علي بن صالح الحضيف قائداً لـكلية الملك عبدالعزيز الحربية بدأ من يوم أمس الأربعاء الموافق 20 جمادى الأولى.

وقد أعلن حساب كلية الملك عبدالعزيز الحربية على موقع تويتر في تغريدة له عن تعيين سعادة اللواء الركن الحضيف قائداً جديداً للكلية.

ويعد اللواء الركن الحضيف من الكفاءات القيادية المتميزة التي تمتلك الخبيرة والدراية الكبيرة في مجال عمله وسبق للواء أن نال وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة نظير قيامه بأعمال وإنجازات تخدم القوات المسلحة أو إسهامه بفاعلية في عملية (إعادة الأمل).

المناطق التي استقبلت الخبر تبارك لسعادة اللواء الركن الحضيف له ثقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد و وزير الدفاع وتتمنى له التوفيق لخدمة دينه ومليك ووطنه.

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