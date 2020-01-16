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شكرا لقرائتكم بمشاركة 200 فارس.. انطلاق سباق القدرة والتحمل السبت المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بمشاركة 200 فارس.. انطلاق سباق القدرة والتحمل السبت المقبل
يأتي ضمن الفعاليات المصاحبة لموسم حائل
متابعات الخليج 365 - الرياض
ينظم موسم حائل بالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية، سباق القدرة والتحمل الدولي لمسافة ١٠٠ كم، والمصنف نجمة واحدة من الاتحاد الدولي للفروسية، وذلك يوم السبت المقبل، والموافق 18-1-2020 .
وبحسب ما قاله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد آل سعود، ونشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، فإن اللجنة المنظمة لسباق القدرة والتحمل أنهت جميع الاستعدادات لاستقبال الخيل المشاركة في سباق حائل.
وتمنى عبدالله بن فهد التوفيق لجميع الفرسان المشاركين، وأن يظهر السباق بأفضل صورة، مما سينعكس بصورة إيجابية على سباقات المملكة.
ورفع رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دعمهما اللامحدود لرياضة الفروسية في المملكة العربية السعودية.
كما توجه بالشكر إلى أمير منطقة حائل ونائبه على دعمهما الكبير واستضافة السباق، كما شكر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على متابعته المستمرة ودعمه الكامل لتجهيز السباق.
وقال مسؤول العلاقات العامة بموسم حائل، عبدالعزيز بن سلطان الأحمد، أن السباق سيقام في مدينة القاعد بحائل، وسيشارك به ٢٠٠ فارس من مختلف مناطق المملكة، موضحا أن الجائزة النقدية التي رصدت له تقدر بـ 400 ألف ريال.
وأوضح أن اللجنة المنظمة للسباق حددت يوم الجمعة الذي يسبق الانطلاق، موعداً للكشف على الجياد المشاركة في السباق، موضحاً أن هذا السباق يعد أول سباق دولي في المملكة يطبق القوانين الدولية الجديدة التي اعتمدها الاتحاد الدولي للفروسية مؤخراً.
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