شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» يلتقي نظيره التونسي ويبحثان الموضوعات المشتركة والان نبدء بالتفاصيل
وأقام المعلمي بهذه المناسبة مأدبة غداء على شرف السفير البعتي، وأعضاء الوفد التونسي.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وجهود تونس في مجلس الأمن.
حضر اللقاء رئيس القسم المعني بمجلس الأمن في وفد المملكة السكرتير أول شاهر بن خالد الخنيني، وعضو القسم المعني بمجلس الأمن في الوفد السكرتير أول عبدالله بن محمد مشخص، ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة السكرتير أول محمد بن عبدالرحمن القاضي.
كانت هذه تفاصيل خبر «المعلمي» يلتقي نظيره التونسي ويبحثان الموضوعات المشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.