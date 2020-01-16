هيفاء آل مقرن تحذر متابعيها من منتحل شخصيتها

2020-01-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت الأميرة هيفاء آل مقرن، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى اليونسكو، متابعيها على حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر، من التعامل مع حساب آخر ينتحل اسمها.

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ونشرت الأميرة هيفاء صورة للحساب الذي ينتحل شخصيتها، والذي يحمل اسم “سمو الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن”، ويقدم نفسه على أنه الحساب الرسمي لها، وعلقت على الصورة قائلة: “هذا حساب منتحل اسمي، آمل التبليغ عنه والحذر من التعامل معه”.

وصدرت يوم أمس موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – على إيفاد الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، لتكون مندوبًا دائمًا للمملكة، لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”.

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