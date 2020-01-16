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شكرا لقرائتكم هيفاء آل مقرن تحذر متابعيها من منتحل شخصيتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
هيفاء آل مقرن تحذر متابعيها من منتحل شخصيتها
طالبت بالإبلاغ عنه وعدم التعامل معه
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت الأميرة هيفاء آل مقرن، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى اليونسكو، متابعيها على حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر، من التعامل مع حساب آخر ينتحل اسمها.
ونشرت الأميرة هيفاء صورة للحساب الذي ينتحل شخصيتها، والذي يحمل اسم “سمو الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن”، ويقدم نفسه على أنه الحساب الرسمي لها، وعلقت على الصورة قائلة: “هذا حساب منتحل اسمي، آمل التبليغ عنه والحذر من التعامل معه”.
وصدرت يوم أمس موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – على إيفاد الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، لتكون مندوبًا دائمًا للمملكة، لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”.
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