حريق واحتجاز في إحدى ألعاب مهرجان جازان الشتوي

2020-01-16

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

اندلع حريق، مساء أمس الأربعاء، في إحدى الألعاب بمهرجان جازان الشتوي بالكورنيش الجنوبي بمدينة جيزان وذلك بسبب تآكل أحد الإطارات التابعة لعربة اللعبة؛ ما أدى إلى تصاعد الدخان، حيث كان على متنها شاب وفتاة وتم إيقافها على الفور.

وباشرت فرق الدفاع المدني في جازان حادثة احتجاز الشاب والفتاة، بحسب ما أوضح المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي.

وقال الغامدي: وردنا بلاغٌ، مساء أمس الأربعاء، عن حريق بسيط بإحدى الألعاب بمهرجان جازان الشتوي بالكورنيش الجنوبي بمدينة جيزان، وعند الوصول للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن تآكل بأحد الإطارات التابعة لعربة إحدى الألعاب ما أدى لتصاعد دخان، وتم على الفور إيقاف اللعبة دون حدوث إصابات.

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وأوضح أنه بعد المعاينة من قبل المختصين بالدفاع المدني تبين أن الحادث اقتصر على تصاعد للأدخنة نتيجة احتكاك المقابض بالمسار وتم على الفور إغلاق الموقع لحين إصلاح العطل وإبلاغ المهندس التابع للموقع بعدم تشغيل اللعبة إلا بعد عمل الصيانة اللازمة لها وفحصها من قبل إحدى الشركات المعتمدة بالفحص والتأكد من اشتراطات السلامة بالموقع.

وأضاف الغامدي أن الدفاع المدني بمنطقة جازان ينفذ حملة سلامة على جميع المهرجانات والفعاليات بالمنطقة ويتابع جميع إجراءات ومتطلبات السلامة قبل وبعد التشغيل، ودوريات السلامة مستمرة بجولات الكشف الوقائي على جميع المواقع وأي ملاحظة يتم ضبطها فوراً بهدف حماية الأرواح والممتلكات.

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