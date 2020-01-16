“الأرصاد”: تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة يومي الجمعة والسبت

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حدوث تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة يومي الجمعة والسبت المقبلين.

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وأوضحت الهيئة أن التوقعات تشير إلى انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة اعتبارا من مساء السبت.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة الصغرى قد تصل في بعض المناطق إلى الصفر المئوي، خاصة في تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل.

وأشارت إلى أن تلك الأجواء ستكون مصحوبة بهطول أمطار رعدية وزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم وحائل والحدود الشمالية والشرقية والجوف وتبوك.

