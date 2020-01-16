8 أيام يكون البرد في شدته.. ماذا تعرف عن الشبط؟

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يدخل فصل الشتاء، أمس الأربعاء، في مرحلة جديدة مع انتصاف شهر يناير، يطلق عليها موسم “الشبط”، الذي يستمر 26 يومًا، حيث تبلغ فيه شدة البرد ذروتها القصوى.

وأكد المؤرخ والفلكي عادل السعدون أن موسم الشبط يأتي نتيجة الرياح الباردة القادمة من سيبيريا والقطب الشمالي عبر أوروبا في هذه الفترة من العام، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأوضح أن موسم الشبط يتخلله موسم (الأزيرق)، وهي 8 أيام يكون البرد خلالها في شدته، مشيرًا إلى أنه خلال هذه الفترة يمكن زراعة البرسيم والبطيخ والقطن والنخيل.

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ويختلف موسم الشبط عن المربعانية أو الأربعينية، التي تبدأ في 22 ديسمبر وتنتهي في 31 يناير؛ إذ إن الأخيرة مصدرها الأرض، في حين أن الشبط ناجم عن الرياح القوية العاصفة.

وقد أطلق اسم الشبط على الموسم منذ القدم؛ لأن جزءًا منه يقع في شهر شباط، وكذلك لتمييزه عن المربعانية التي تبدأ من أواخر ديسمبر حتى نهاية يناير، وتستمر 40 يومًا.

ويتميز الشبط عن المربعانية بتكوّن الصقيع، بينما تكثر الأمطار الغزيرة في المربعانيّة، وفق ما ذكر موقع طقس العرب.

وفي الشبط يبدأ النهار بأخذ دقائق من الليل، فيبدأ النهار يطول والليل يقصر، بسبب اقتراب الأرض التدريجي من الاعتدال الربيعي، بينما في المربعانيّة يكون الليل أطول من النهار بكثير.

