بالفيديو : ”فهد بن حثلين” يفجر مفاجأة مدوية بشأن مكان إقامة مهرجان الإبل العام القادم!

︎ : . أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل ورئيس منظمة الإبل الدولية، الشيخ “فهد بن حثلين”، عن مفاجأة حول مكان عقد المهرجان القادم للإبل.

وقال الشيخ “ابن حثلين”: “اتفقنا أن يكون المهرجان القادم في سويسرا لنلبي شغف ملاك الإبل الأوربيين,ولدينا الكثير من المفاجآت لملاك الإبل في العالم”.

وأضاف “ابن حثلين” أن النادي يطمح في العالمية ويسعى إليها، مشيرًا إلى أن هناك المزيد من المفاجأت لملاك الإبل في المملكة والعالم كله.

وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي الإبل أن هذا القرار جاء لنقل ثقافة تربية الإبل ومهرجانتها إلى القارة الأوربية، ودعم ملاك الإبل.





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