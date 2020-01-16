حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس في المملكة

︎ : . بمشيئة الله تعالى تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الأجزاء الشرقية منها تمتد الى مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتبوك، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم. وسماء غائمة جزئياً على الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية للمملكة .





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