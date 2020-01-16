السعودية اليوم / السفير المعلمي وأعضاء وفد المملكة لدى الأمم المتحدة يقدمون واجب العزاء لوفد سلطنة عُمان الشقيقة



نيويورك 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واس

قدم معالي المندوب الدائم السفير عبدالله بن يحيى المعلمي وجميع أعضاء وفد المملكة العربية

وأشار السفير المعلمي إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من خلال زيارته لمسقط فإنه -رعاه الله- قد عبر عن تعازي جميع أفراد الشعب السعودي، وأن وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بجميع أعضائه قد حرصوا على مشاركة أشقائهم في عُمان أحزانهم ومواساتهم في وفاة المغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد، معبرا عن خالص تعازيه لأعضاء البعثة العُمانية ولكافة الشعب العُماني الشقيق، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

// انتهى //

06:16ت م

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نيويورك 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسقدم معالي المندوب الدائم السفير عبدالله بن يحيى المعلمي وجميع أعضاء وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة واجب العزاء والمواساة للمندوب الدائم لسلطنة عُمان الشقيقة لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان، وأعضاء وفد سلطنة عُمان في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور رحمه الله.وأشار السفير المعلمي إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من خلال زيارته لمسقط فإنه -رعاه الله- قد عبر عن تعازي جميع أفراد الشعب السعودي، وأن وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بجميع أعضائه قد حرصوا على مشاركة أشقائهم في عُمان أحزانهم ومواساتهم في وفاة المغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد، معبرا عن خالص تعازيه لأعضاء البعثة العُمانية ولكافة الشعب العُماني الشقيق، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.// انتهى //06:16ت م0010

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