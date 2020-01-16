السعودية اليوم / الصحف السعودية



الرياض 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واس

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:

برعاية الملك.. منتدى الرياض الاقتصادي ينطلق الثلاثاء

بموافقة الملك.. هيفاء آل مقرن مندوبًا دائماً لدى اليونسكو

خالد الفيصل يوجه بتطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي

أمير الشرقية يؤكد على التكامل الاقتصادي بين دول الخليج.. ويلتقـي أعضــاء جمــعـيتي الـذوق العــام والسـكة الـحديـديـة

أمير القصيم: المنطقة تمتلك إرثاً ثقافياً وتراثياً ومواقع سياحية ملائمة

د. العثيمين يؤكد دعم المملكة السخي لصندوق التضامن الإسلامي

بدر بن فرحان يكلف ابن سمان أميناً للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

المملكة تدين هجوماً استهدف موقعاً عسكرياً في النيجر

النائب العام يستعرض مع نظيره الإماراتي العمل المشترك في محاربة الإرهاب والفساد

وزارة الصحة تطلق دليل الأدوية على الهواتف الذكية

المملكة تتصدر الدول المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن

الشورى.. افتتاح ندوة دور التقنيات الناشئة في التحول الصناعي الرقمي

وزير الخارجية: المملكة حريصة على وحدة وسيادة الأراضي العربية

حقوق الإنسان: 492 قتيلاً ضحايا الاحتجاجات العراقية

نقمة اللبنانيين تتصاعد ضد الفراغ

تقهقر حوثي في مختلف جبهات القتال

المرصد السوري: مصرع عناصر من ميليشيا إيرانية في مطار التيفور

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.